Neustart nach Corona : Bund unterstützt Kinos mit 40 Millionen Euro

Berlin Der Bund fördert den Neustart der Kinos während der Corona-Krise mit 40 Millionen Euro. Über 200 Kinos wurden für ihre besonderen Leistungen mit einem Preisgeld von maximal 20.000 Euro ausgezeichnet.

Die entsprechende Förderlinie „Zukunftsprogramm Kino II“ sei Teil des Konjunkturprogramms „Neustart Kultur“. Es ergänze das bereits laufende „Zukunftsprogramm Kino I“, das sich an kleinere Kinos im ländlichen Raum und Arthouse-Kinos richte. Grütters besuchte am Mittwoch gemeinsam mit Regisseur Tom Tykwer das Moviemento-Kino in Berlin.

Zugleich wurden auch die Gewinner der Kinoprogramm- und Verleiherpreise 2020 bekanntgegeben. Insgesamt 254 Kinos zeichnete der Bund in diesem Jahr für ihre programmatischen Leistungen aus. Das höchste Preisgeld mit jeweils 20.000 Euro ging an das Kino Filmpalette in Köln und an das Scala Programmkino in Lüneburg. Jeweils 17.500 Euro gingen an das Moviemento und das 3001-Kino in Hamburg.