Lichtspielhaus in Kempen : Kinobetreiber fürchtet um Existenz

Info

Kino Im vergangenen Jahr feierten die Kempener Lichtspiele 100-Jähriges. Seit 1919 ist das Haus in der Hand der Familie Janssen. Zu normalen Zeiten fasst der größte Saal der Lichtspiele 250 Besucher, ein weiterer Saal hat 164 Plätze, zwei weitere Säle je etwa 100. Frank Janssen führt zudem das Comet Cine Center in Mönchengladbach, die Tichelpark Cinemas in Kleve und das Herzog-Theater in Geldern.