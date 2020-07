Kostenpflichtiger Inhalt: Merkel und Söder in Herrenchiemsee : Ein ganz klares Statement

Angela Merkel und Markus Söder fahren gemeinsam mit einem Schiff der Chiemsee-Schifffahrt auf die Insel Herrenchiemsee. Foto: dpa/Peter Kneffel

Meinung Berlin Der Auftritt der Bundeskanzlerin mit dem bayerischen Ministerpräsidenten in Herrenchiemsee heizt die Spekulationen an, ob der CSU-Chef nicht doch Kanzlerkandidat werden will. Jedenfalls hat er sich wieder perfekt inszeniert. Und Merkel hat das mit Wohlwollen begleitet.