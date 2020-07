Situation in der Seidenstadt : Vier Krefelder neu mit Coronavirus infiziert

(Symbolbild) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Krefeld Vier neue Infektionen mit dem Corona-Virus verzeichnet der Fachbereich Gesundheit in Krefeld am Mittwoch. Die Anzahl der aktuellen Corona-Infektionen in Krefeld ist dennoch weiter gesunken.

Stand Mittwoch, 0 Uhr, sind 17 (Dienstag 19) Personen infiziert. Das kommt daher, dass 643 (637) Betroffene bereits als genesen gelten, 23 (23) Personen sind verstorben. Aus nun insgesamt 9214 (Dienstag 9.142) Erstabstrichen sind seit Beginn der Pandemie 683 (679) Personen positiv getestet worden. Aktuell muss eine infizierte Person aus Krefeld in einem Krankenhaus behandelt werden, allerdings nicht intensiv-medizinisch.

Die Gesamtzahl der Quarantänen beträgt nun 2175. Die so genannte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner) steigt damit auf vier an, die „kritische Grenze“ ist von Bund und Ländern auf 50 festgesetzt worden.

Am Dienstag hat der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) keine Verstöße gegen die Coronaschutz-Verordnung festgestellt.

(RP)