Hessen : Neue „NSU 2.0“-Drohmails gegen prominente Frauen eingegangen

Frankfurt/Main Die Serie der Drohmails gegen Politikerinnen und andere Frauen des öffentlichen Lebens reißt nicht ab. Laut der Frankfurter Staatsanwaltschaft sind erneut Droh-Nachrichten, unteranderem an Linken-Politikerin Janine Wissler, eingegangen.

Nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft sind erneut mit „NSU 2.0“ unterzeichnete Drohmails eingegangen, in denen den Linken-Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm sowie der Kabarettistin Idil Baydar der Tod gewünscht wurde. Sie seien „an einen größeren Empfängerkreis“ gegangen und in ähnlicher Art abgefasst wie die vorangegangenen Drohschreiben, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Zuvor hatte „Hessenschau.de“ darüber berichtet.