Halbzeitbilanz der Groko : Viel Fleiß, kein Preis

Foto: dpa/Kay Nietfeld Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Berlin Analyse Die große Koalition hat in den vergangenen eineinhalb Jahren zwei Drittel der im Koalitionsvertrag vereinbarten Projekte angepackt. Doch vor allem offene Führungsfragen haben das Image des Bündnisses ramponiert.

Die Statistik kann sich sehen lassen: Zwei Drittel ihrer Versprechen aus dem Koalitionsvertrag hat die große Koalition vollständig oder teilweise umgesetzt oder substanziell in Angriff genommen – deutlich mehr als die vorherige große Koalition zur Halbzeit. Diese Bilanz hat die Bertelsmann-Stiftung in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen. 296 „echte Versprechen“ und der Stand der Umsetzung wurden identifiziert und überprüft. Das sind 108 Einzelversprechen mehr als in den Koalitionsvereinbarungen der Vorgängerregierung von 2013 bis 2017.

In der dritten Groko unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wurden mehr Pflegestellen geschaffen, die Betreuung der Kinder verbessert, der Mindestlohn erhöht, der Kohleausstieg beschlossen. Auch die Grundsteuer, das Klimapaket und das Bürokratieabbaugesetz sind abgehakt. Die Koalition war fleißig. Und sie ist mit ihrer Arbeit auch noch nicht fertig.

INFO So stürzten SPD und Union bei den Umfragewerten ab Foto: dpa/Kay Nietfeld SPD Bei der Bundestagswahl 2017 erzielten die Sozialdemokraten mit 20,5 Prozent der Stimmen das schlechteste Ergebnis der Nachkriegsgeschichte. Seit 2018 ging es laut Umfragen von Infratest dimap weiter bergab. Im vergangenen Jahr pendelte die SPD bei der Sonntagsfrage zunächst zwischen 16 und 19 Prozent, stürzte im November gar auf 14 Prozent ab. Zu Jahresbeginn 2019 erholten sich die Sozialdemokraten wieder auf 18 Prozent (Februar und März), fielen im Juni und August dann aber auf historisch schwache zwölf Prozent. Damit war die SPD hinter CDU/CSU, Grünen und AfD nur noch die viertbeliebteste Partei bei den Befragten. Bei der letzten Erhebung (17. Oktober) kam sie auf 14 Prozent. CDU/CSU Die Union fuhr bei der Bundestagswahl 2017 mit 32,9 Prozent der Stimmen das schlechteste Ergebnis seit der Wahl 1949 ein. In der ersten Jahreshälfte 2018 hielt sich die CDU/CSU laut Infratest-Werten bei 32 bis 34 Prozent, brach dann aber bis auf 25 Prozent (Oktober 2018) ein. Nach einem Hoch im Februar 2019 (30 Prozent) und einem Tief im Juli (25 Prozent) ist sie aktuell mit 28 Prozent vor den Grünen (22) die beliebteste Partei.

Am Sonntag will sie die seit einem Dreivierteljahr andauernden Verhandlungen zur Grundrente endlich abschließen. Das Großprojekt dürfte wie das Klimapaket allerdings ein klassischer Parteienkompromiss werden: Die Koalition will eine Antwort auf eine große gesellschaftliche Frage wie die Bekämpfung der Altersarmut wagen, springt dabei aber wie beim Klimapaket zu kurz, weil man nicht gleichzeitig viele Grundrentner erreichen und die fiskalischen Kosten in Grenzen halten kann. Aber wenn sich alle zusammenreißen, gibt es wenigstens eine Lösung und keinen Koalitionsbruch.

Das Problem ist nur: Fast 80 Prozent der für die Studie Befragten glauben, dass allenfalls die Hälfte der Vorhaben umgesetzt wurde. Selbst unter den Anhängern von Union und SPD sagen nur etwa 20 Prozent, die Regierung halte zumindest einen großen Teil ihrer Versprechen ein. Insofern mag diese These stimmen: Diese Groko ist besser als ihr Ruf – aber eben nur statistisch gesehen. Gefühlt ist diese Groko in den Augen vieler Bürger ein Desaster.

Es fing an mit dem Zerwürfnis zwischen Merkel und Innenminister Horst Seehofer in der Flüchtlingspolitik. Beinahe wäre die Unionsfraktionsgemeinschaft daran zerbrochen. Die Frau aus der DDR und der Mann aus Bayern konnten es kaum noch ertragen, im selben Raum zu sein, wurde berichtet. Es folgte die Regierungskrise, weil der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen als Beamter Politik gegen Merkel machte. Seehofer hatte ihn lange gewähren lassen – bis Maaßen das Fass zum Überlaufen brachte. Zum Dank sollte er von Merkel, Seehofer und der damaligen SPD-Chefin Nahles dann auch noch zum Staatssekretär befördert werden.

Merkels ansonsten sicheres Alarmsystem für eine solche Instinktlosigkeit versagte. Die Empörung brach über alle drei herein. Die Entscheidung wurde revidiert – wurde aber ausgerechnet für Nahles, die mit der Entwicklung zunächst gar nichts zu tun hatte, zum Stolperstein. Nach dem Theater in der Union folgte das Theater in der SPD. Nahles trat zurück.

Lange wartete das Ausland darauf, dass Deutschland zu gewohnter Stärke zurückfindet – lange vergeblich. Die Antwort auf die Reformvorschläge für die EU von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron lieferte nicht Merkel, sondern die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer – und vergrätzte Paris, weil sie dabei den zweiten Sitz des EU-Parlaments in Straßburg infrage stellte.

Die Union war zu diesem Zeitpunkt noch froh, dass sie mit der Saarländerin die Merkel-Nachfolge an der Parteispitze geklärt hatte – auch wenn ihr knapper Sieg über den ehemaligen Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz ein Schlaglicht auf die Spaltung der Partei geworfen hatte.

Doch neue Personaldebatten der SPD lösten die der CDU ab, die Sozialdemokraten mussten sich wieder einmal auf die Suche nach einer neuen Parteiführung machen. Das begann vor fünf Monaten und ist noch nicht zu Ende. Die offene Führungsfrage soll im Dezember beim Bundesparteitag geklärt werden. Inzwischen sind aber die Gräben in der CDU wieder aufgerissen. Kramp-Karrenbauer und Merz stehen sich erneut gegenüber.

Obendrein entzweite sich Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer mit ihrem guten alten Bekannten aus dem Saarland, Außenminister Heiko Maas, in der Syrienfrage. Die Ministerin machte einen Vorstoß zu einer Schutzzone im Norden des Landes unter UN-Aufsicht und informierte Maas darüber schnöde per SMS. Eine Frage von Krieg und Frieden, von Leben und Tod in wenigen Sätzen mitgeteilt. Maas machte es noch schlimmer, als er sich ausgerechnet in der Türkei öffentlich über Kramp-Karrenbauer mokierte. Da bröckelte das Fundament. Und Merkel schwieg. Auch das wird beklagt: Die Kanzlerin führt nicht mehr. Sie lässt vieles laufen. Sie wirkt erschöpft.