Minister legt Gesetzentwurf vor : Jens Spahn will Therapien gegen Homosexualität verbieten

Jens Spahn will Therapien gegen Homosexualität verbieten

Berlin Geht es nach Gesundheitsminister Jens Spahn sollen Anbieter von Konversionstherapien für Homosexuelle in Zukunft hart bestraft werden. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf soll bald abgestimmt werden.

Homosexualität sei im Übrigen keine Krankheit. „Und ein Verbot ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an allen, die mit ihrer Homosexualität hadern: Es ist ok, so wie du bist“, sagte Spahn.