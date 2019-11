Studie des Deutschen Kinderhilfswerks : Kinder in Deutschland häufiger von Armut betroffen als Erwachsene

Berlin Eine Auswertung des Deutschen Kinderhilfswerks zeigt: In allen Bundesländern ist die Kinderarmut höher als die Erwachsenenarmut. Besonders in Bremen und Sachsen-Anhalt ist die Lage ernst.

Kinder in Deutschland sind einer Studie zufolge deutlich häufiger von Armut betroffen als Erwachsene. In allen 16 Bundesländern übersteige die Armutsquote bei Kindern jene der Erwachsenen, heißt es in einer am Montag vorgelegten aktuellen Auswertung des Deutschen Kinderhilfswerks. Dabei gebe es große regionale Unterschiede: In der Hälfte der Länder stieg die Kinderarmut in den vergangenen zehn Jahren stärker als die der Erwachsenen, in der anderen Hälfte war die Entwicklung genau andersherum.