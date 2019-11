Parteispitze fordert zwölf Euro pro Stunde : Auch die Grünen wollen jetzt eine Erhöhung des Mindestlohns

Berlin SPD und Linke wollen den Mindestlohn schon länger auf zwölf Euro erhöhen – die Grünen waren da eher zurückhaltend. Nun hat die Parteispitze sich festgelegt. Robert Habeck rechnet mit Streit auf dem Parteitag.

Nach SPD und Linken fordert nun auch die Parteispitze der Grünen, den Mindestlohn per Gesetz auf zwölf Euro pro Stunde anzuheben. Zudem solle es weniger Ausnahmen und mehr Kontrollen geben, heißt es in einem Leitantrag des Bundesvorstands für den Parteitag der Grünen Mitte November in Bielefeld. Er rechne mit Streit und einer Kampfabstimmung zu diesem Vorstoß, sagte Parteichef Robert Habeck am Montag in Berlin.