„Die bittere und die harte Wahrheit“ : Wirtschaftsminister Habeck kündigt höhere Energiepreise an

Wirtschaftsminister Habeck kündigt höhere Energiepreise an

Berlin Die Phase von günstigen fossilen Energien sei vorbei. Das kündigte Robert Habeck nach einem Treffen mit Verbänden der mittelständischen Wirtschaft an. Auch der Preis für Produkte werden nach oben gehen.

Die Verbraucher in Deutschland müssen sich auf dauerhaft hohe Energiepreise einstellen. „Wir werden weiter mit höheren Preisen rechnen müssen“, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag in Berlin nach einem Treffen mit Verbänden der mittelständischen Wirtschaft. Der Staat könne nicht alle Energiepreissteigerungen auffangen, weder für Firmen noch für Verbraucher. „Das ist die bittere und die harte Wahrheit.“