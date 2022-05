Russische Bombardierung dauert an : Weitere Evakuierungen aus Mariupol

In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat eine internationale Evakuierungsaktion zur Rettung von Zivilisten aus dem von russischen Truppen belagerten Stahlwerk begonnen. Foto: dpa/Alexey Kudenko

Kiew Nach wie vor halten sich neben ukrainischen Kämpfer hunderte Zivilisten im Stahlwerk in Mariupol auf. Doch Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente werden knapp. Eine erste Gruppe wurde bereits evakuiert. Währenddessen stehen weitere Sanktionen zur Diskussion.

Die Evakuierung von Zivilisten aus dem eingekesselten Stahlwerk in der südostukrainischen Hafenstadt Mariupol soll am Montag nach Angaben der Stadtverwaltung fortgesetzt werden. Mehrere Zivilisten hätten die Stadt in Bussen verlassen, es seien aber weiterhin Hunderte Menschen auf dem Gelände von Asowstal, das von russischen Truppen umzingelt ist. Eine erste Gruppe von Evakuierten sollte am Morgen in eine von ukrainischen Truppen gehaltene Stadt nordwestlich von Mariupol gebracht werden. Russischer Raketenbeschuss hielt demnach aber auch an anderen Orten im Osten des Landes unvermindert an.

„Die Situation wird immer mehr zur humanitären Katastrophe“, sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk mit Blick auf Mariupol. In dem Stahlwerk halten sich neben ukrainischen Kämpfern weiter auch Zivilisten auf. Wasser, Nahrungsmittel und Medikamente gehen dort immer mehr zur Neige. Die russischen Truppen haben mit Ausnahme des Werks mittlerweile die Kontrolle über die Stadt übernommen. Damit haben sie die Landbrücke zwischen dem russischen Kernland und der 2014 von der Ukraine annektierten Halbinsel Krim entlang der Küste des Asowschen Meeres faktisch geschlossen.

Am Montag sollten rund 100 aus dem Werk evakuierte Zivilisten nach Saporischschija 230 Kilometer nordwestlich von Mariupol gebracht werden. „Zum ersten Mal hatten wir zwei Tage lang eine Waffenruhe in diesem Gebiet, und wir haben es geschafft, mehr als hundert Zivilisten, Frauen, Kinder, herauszubringen“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache. Bilder aus dem Werk zeigten Kämpfer des ukrainischen Regiments Asow, wie sie Zivilpersonen durch Trümmer zu einem Bus halfen. Eine ältere Frau, die kleine Kinder bei sich hatte, berichtete, die zurückgebliebenen Menschen hätten bald keine Nahrung mehr.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte angeordnet, das Werk nicht zu stürmen, sondern die Menschen dort faktisch auszuhungern. Dennoch gibt es immer wieder vereinzelte Bombardierungen. „Sobald die Busse mit Evakuierten Asowstal gestern verlassen hatten, begann sofort neuer Beschuss“, sagte Petro Andryuschtschenko, ein Mitarbeiter von Mariupols Bürgermeister, im ukrainischen Fernsehen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte, es sei an den Evakuierungen zusammen mit Vertretern der Vereinten Nationen, der Ukraine und Russlands beteiligt. Am Sonntag erreichten mehr als 50 Zivilisten aus Mariupol ein russisches Auffanglager auf ukrainischem Gebiet, wie ein Reuters-Fotograf berichtete.

Mehr als 5,5 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen (UN) seit Beginn des Kriegs am 24. Februar aus der Ukraine geflohen. Die Zahl gehe auf eine Vielzahl von Informationen zurück, teilte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR mit. Vor allem handele es sich um Zählungen der Behörden an offiziellen Grenzübergängen. Russland spricht weiterhin von einer militärischen „Sonderoperation“.

„Dort wird es rumpelig werden“

In Brüssel sollten unterdessen die zuständigen Minister der EU-Staaten über ein sechstes Sanktionspaket gegen Russland beraten, in das auch ein Ölembargo aufgenommen werden soll. Insidern zufolge könnte es dabei Ausnahmen für die besonders auf die Importe angewiesenen EU-Mitglieder Ungarn und Slowakei geben. Um die Einheit unter den 27 EU-Staaten zu wahren, werde die EU-Kommission den beiden Mitgliedstaaten womöglich „eine Ausnahme oder eine lange Übergangsperiode“ zugestehen, sagten zwei EU-Vertreter. Ein Öl-Embargo würde ohnehin voraussichtlich phasenweise eingeführt und höchstwahrscheinlich erst ab Anfang 2023 vollständig greifen.

Es wurde damit gerechnet, dass die EU-Kommission am Dienstag ihre Arbeit an dem Paket abschließen wird. Am Mittwoch soll es dann den Botschaftern der EU-Regierungen vorgestellt werden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht noch keine Festlegung innerhalb der EU auf einen Öl-Boykott. Er höre da in der EU Unterschiedliches. Deutschland selbst halte es zwar für handhabbar, andere Länder seien aber noch nicht so weit. Man wolle keine ökonomischen Katastrophen auslösen. Ein sofortiger Einfuhrstopp würde aber auch für Deutschland Folgen haben. Das würde Preissprünge oder auch Engpässe bei der Versorgung auslösen. „Dort wird es rumpelig werden, wenn es jetzt stattfinden würde.“

(jus/Reuters)