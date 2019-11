Ordnung abseits des staatlichen Gewaltmonopols : Bundesregierung sieht bei Bürgerwehren Ansätze von rechtem Terror

Ein Teilnehmer einer rechten Kundgebung in Mönchengladbach. Woche für Woche marschieren die „Steeler Jungs“ nach Art einer Bürgerwehr durch den Essener Stadtteil Steele.

Berlin Laut Bundesregierung gibt es mittlerweile in fast allen Bundesländern sogenannte Bürgerwehren. Sie schüchtern Fremde ein und wollen selbst für Sicherheit und Ordnung. Die Opposition fordert ein konsequenteres Vorgehen.

NRW-Innenminister will gegen rechte „Bürgerwehren“ vorgehen

Herbert Reul bei Sitzung im Düsseldorfer Landtag : NRW-Innenminister will gegen rechte „Bürgerwehren“ vorgehen

Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es in fast allen Bundesländern mittlerweile entsprechende Gruppierungen. Über Mitgliederzahl der Bürgerbewegungen oder Teilnehmer an den Patrouillen macht das Ministerium keine Angaben. Die Innenexpertin der Linksfraktion, Ulla Jelpke, forderte in der Zeitung die Sicherheitsbehörden auf, konsequent gegen selbst ernannte Bürgerwehren vorzugehen.