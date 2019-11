Grüne vor Parteitag : Der Markt soll´s für die Grünen richten

Berlin Annalena Baerbock und Robert Habeck trimmen ihre Partei konsequent zur neuen Volkspartei. Mit einem Leitantrag für den Bundesparteitag Mitte November wollen sie die Wirtschaftskompetenz der Partei stärken. CSU-Chef Markus Söder erkennt in den Grünen die Hauptkonkurrenten der Union.

Winfried Kretschmann, Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident, musste kräftig zurückrudern, nachdem er sich am Donnerstag bei einer Diskussionsveranstaltung im Stuttgarter Theater einen Faux-Pas erlaubt hatte. Auf die Frage, wen er in seiner Partei als Kanzlerkandidaten für geeignet hält, hatte Kretschmann den Namen Robert Habecks genannt. Dessen Co-Parteivorsitzende Annalena Baerbock erwähnte er nicht. Am Freitag stellte Kretschmann eilig klar, dass die Kandidatenfrage derzeit nicht anstehe und dass er keine Personaldebatte in der Partei über die K-Frage auslösen wolle.