Kommunen sollen entlastet werden : Schnellere Züge durch weniger Bahnübergänge

Ein Andreaskreuz an einem Bahnübergang (Archivfoto).

Berlin Eine stärkere Schiene spielt eine zentrale Rolle im Klimaschutzprogramm der Regierung. Im Schienennetz gibt es aber viele Engpässe. Oft können Züge nicht so schnell fahren, wie sie könnten – das soll sich nach dem Willen der Bundesregierung ändern.

(dpa) Das Bundesverkehrsministerium will dafür sorgen, dass Engpässe im Schienennetz schneller beseitigt werden. Dafür sollen auch Bahnübergänge abgeschafft werden. Denn dann könnten Züge schneller fahren und pünktlicher werden. Der Hebel: Kommunen sollen bei der Finanzierung von Brücken und Unterführungen entlastet werden. Das geht aus dem Gesetzentwurf zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich hervor. Der Entwurf soll am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden.

Bisher tragen Bund, Bahn und Kommunen jeweils ein Drittel der Kosten, wenn es darum geht, Bahnübergänge zu beseitigen. Dies führt nach Angaben aus der Bahnbranche aber dazu, dass viele Bahnübergänge nicht abgeschafft werden – weil viele Kommunen das Geld nicht haben. Künftig soll der Bund die Hälfte tragen, die Bahn ein Drittel und das Land, in dem die Kreuzung liegt, ein Sechstel der Kosten. Nach Berechnungen des Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene könnten die Kommunen so um rund eine Viertelmilliarde Euro in den nächsten fünf Jahren entlastet werden.