Kanzlerin-Befragung : Fragen an die Kanzlerin: Klare Ansagen, gute Ausbeute

Berlin Von der Grundsteuer bis zur Grundrente antwortet Merkel im Minutentakt. Die Abgeordneten sind gut vorbereitet, die Regierungschefin ist es auch.

Als Angela Merkel um 13.00 Uhr das Mikrofon in ihre Richtung biegt und ihre Befragung beginnt, verweist sie als erstes auf einen brisanten Countdown. „Wir haben nur noch 59 Stunden Zeit, um einen ungeordneten Brexit zu verhindern“, sagt die Kanzlerin am Mittwoch im Bundestag. In den nächsten 60 Minuten kann sie für die Rettung des Brexit-Abkommens nichts tun, denn sie muss sich stattdessen zum dritten Mal in dieser Legislaturperiode den Fragen der Parlamentarier stellen. Mag sein, dass Merkel in Gedanken schon in Brüssel beim EU-Sondergipfel zum Brexit ist und weit weniger Lust auf ein Frage-und Antwort-Gefecht als noch beim ersten Auftritt dieser Art hat. Aber sie antwortet klar und entschieden. In diesen hektischen Brexit-Zeiten, in denen innerhalb der EU viele andere wichtige Themen vernachlässigt werden, wird es für die Abgeordneten eine gute Ausbeute. Eine Auswahl: