Empfehlung an Partei : Merz sieht die CDU "ziemlich weit nach links gerückt"

Empfehlung an Partei

Hamburg Friedrich Merz hat seiner Partei ein deutlich konservativeres Profil empfohlen. Er attestierte seiner Partei, dass sie "ziemlich weit nach links gerückt" sei.

Er sei zwar „nicht der Meinung, dass wir jetzt einen Rechtsruck machen sollen", sagte Merz am Dienstagabend laut Pressemitteilung auf einer Veranstaltung der „Zeit"-Verlagsgruppe in Hamburg. „Aber ich möchte, dass diejenigen, die sich wertkonservativ nennen, in der CDU eine politische Heimat haben und nicht irgendwo anders hin abdriften."