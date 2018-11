Regionalkonferenz in Lübeck : CDU-Kandidaten gehen auf Nummer sicher

Wer wird die Nummer eins? Annegret Kramp-Karrenbauer (M.), Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (r.) und Friedrich Merz. Foto: dpa/Carsten Rehder

Lübeck Bei der ersten von acht Regionalkonferenzen versprechen die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz im Fall ihrer Wahl mehr Einfluss der Partei-Basis und positionieren die CDU als Partei der inneren Sicherheit.

Der Zahnputz-Wecker läuft. Er ist auf zehn Minuten eingestellt. Nach einer kurzen Auslosung der Reihenfolge der Redner eröffnet CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die erste von acht Regionalkonferenzen der CDU, bei denen sich mit ihr der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn um das Erbe Merkels im Parteivorsitz bewerben. 800 Zuhörer und 200 Journalisten aus dem In- und Ausland sind gekommen - fast schon Parteitagsstärke.

Kramp-Karrenbauer setzt auf die Themen innere Sicherheit und Zusammenhalt der Partei. Sie fordert eine Aufarbeitung der Flüchtlingskrise. „Wir müssen endgültig klären: Wie beurteilen wir den Herbst 2015? Dann können wir wieder die Partei der inneren Sicherheit sein“, sagt sie und warnt davor, dass die Flüchtlingspolitik nicht das für die CDU werden soll, was Hartz IV für die SPD wurde.

Kramp-Karrenbauer verweist mehrfach auf die „Zuhörtour“, die sie bereits als CDU-Generalsekretärin gestartet hat, und fordert für die Zukunft eine Debatte von der Partei über die Fraktion und dann erst in der Regierung. „Das ist demokratische Reihenfolge.“ In Abgrenzung zu ihren Konkurrenten wirft sie noch ihre 18 Jahre Regierungserfahrung in die Waagschale sowie ihre Fähigkeit, auch harte Wahlkämpfe zu gewinnen. Sie weiß: Am Ende ist die CDU eine rationale Partei, die den Parteivorsitz, dem- oder derjenigen gibt, dem oder der sie zutraut, für die Partei die Macht und die Kanzlerschaft zu sichern.

Während Kramp-Karrenbauer sich mit ihren Themen inhaltlich von Merkel abgrenzt, dankt Friedrich Merz erst einmal für 18 Jahre Merkel und kritisiert CSU-Chef Horst Seehofer dafür, dass der Merkel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise beim Parteitag neben sich auf der Bühne stehenließ und sie demütigte. Jens Spahn ruft ihm wiederum zu: „Ich hätte mir gewünscht, wir hätten sie damals an Bord gehabt und Sie hätten das damals gesagt.“

Info Mehr Bewerber als Kandidaten Kandidaten Bislang sind nur die drei bekannten Politiker offizielle Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Bewerber Inoffiziell ist von zwölf Bewerbern die Rede. Diese müssen zunächst von einem CDU-Kreisverband nominiert werden. Das ist laut CDU-Bundesgeschäftsstelle aber noch nicht geschehen.

Merz, der den meisten Applaus einheimst, zählt zudem fünf Punkte auf, mit denen er die CDU wieder zur starken Volkspartei machen möchte: Positionierung in der Mitte, Partei des funktionsfähigen Rechtsstaats, Wirtschafts- und Finanzpolitik mit sozialer und ökologischer Verantwortung verbinden, CDU als Europapartei – und schließlich verspricht er, die Wählerschaft der AfD zu halbieren.



Parteivorsitz der CDU : Das sind Merkels mögliche Nachfolger

Schon eine Stunde vor Beginn haben vorne im Saal drei Damen aus Hamburg Platz genommen. Sie sind von der Frauenunion. Ihr Votum ist klar: „AKK“. 18 Jahre habe sie im Saarland regiert als Ministerin und Ministerpräsidentin, „klasse Vorträge“ gehalten. Friedrich Merz sei auch gut, befinden die Parteifreundinnen. In dieser Frage wollten sie sich aber nicht von den Männern in der Partei beeinflussen lassen, von denen viele für Merz seien. Und Spahn? „Der soll sich erst einmal den Wind um die Ohren wehen lassen“, sagt Elke Kreuzmann. Von einer Freundin mit Pflegeberuf habe sie gehört, dass der in seinem Fach als Gesundheitsminister ganz gut sei. Das reiche aber nicht. Und was sagen die Männer im Saal? Tatsächlich Merz?

Für Knut Rosenthal jedenfalls ist die Sache klar: „Ich hoffe, dass sich mein Favorit durchsetzt, F.M.“ Dass Merz zehn Jahre raus war aus der Politik, sieht der Norddeutsche nicht als ein Problem an. Er sei ein begnadeter Rhetoriker und könne Wähler der AfD zurückholen. Kramp-Karrenbauer ist aus seiner Sicht Kanzlerin Angela Merkel zu ähnlich. Sie vermeide Konflikte. Und Spahn? Der könne die Wähler nicht hinter sich versammeln, sagt Rosenthal.

Auch Spahn, der als dritter redet, setzt auf seine Alleinstellungsmerkmale. Der 38-Jährige fordert einen Generationenwechsel für die Partei. Er setzt sich insbesondere gegen Merz ab und verweist auf 250 Basisveranstaltungen, die er mitgemacht habe. Den weiteren Halbsatz, dass Merz in dieser Zeit Millionen verdient hat, verkneift er sich. Er hängt aber gedanklich im Saal. Auch Spahn beschwört die innere Sicherheit, die CDU als Europa-Partei, und sieht es als Aufgabe der CDU, die AfD-Wähler zurückzugewinnen: „Wenn wir ehrlich sind: Wir haben es zugelassen, dass sie jetzt in 16 Landesparlamenten sitzen.“