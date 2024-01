Porträt Das ist Jens Spahn

Kurz vor seiner Ernennung zum Bundesgesundheitsminister hagelte es im März 2018 gewaltig Kritik. Der Grund: Er hatte in einem Interview den deutschen Sozialstaat mit den Worten verteidigt, dass auch ohne Tafeln niemand in Deutschland verhungern müsse. Mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht". "Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut", so Spahn.