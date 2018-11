Kommentar zu Fahrverboten in NRW: Armin Laschet duckt sich bei der Diesel-Krise weg

Düsseldorf Je länger die Diesel-Krise andauert, desto gefährlicher wird sie. Da helfen auch keine faulen Kompromisse, wie sie in Berlin in Serie produziert werden, meint unser Autor.

In keinem anderen Bundesland sind so viele Städte von Klagen betroffen, fielen die Urteile bislang härter aus. Erst eine Fahrverbotszone für ältere Diesel-Fahrzeuge in Köln, jetzt die Fahrverbotszone plus Autobahn in Essen. Und nun? Wird demnächst in Düsseldorf der Rhein gesperrt? Man kann auf die Gerichte schimpfen, die Urteile unverhältnismäßig nennen, aber die Vielzahl ähnlicher Auslegungen deutet darauf hin, dass den Richtern offenbar wenig Alternativen blieben.