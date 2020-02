Der 62-Jährige absolvierte 1975 in Rüthen sein Abitur und schloss im Anschluss seinen Wehrdienst ab. Merz studierte Rechtswissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und an der Philipps-Universität in Marburg. Zugelassen zum Rechtsanwalt wurde er im Jahr 1986.