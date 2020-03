CDU-Fraktionsgeschäftsführer Grosse-Brömer : „SPD und Grüne müssen Koalition mit Linken ausschließen“

Berlin Wie extremistisch ist die Linke? Mitschnitte einer Strategiekonferenz mit radikalen Äußerungen sorgen für Diskussionstoff. Die CDU prangert an, es gebe ein „dröhnendes Schweigen“ mancher bei SPD und Grünen.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), hat SPD und Grüne aufgefordert, eine Koalition mit der Linkspartei auszuschließen. Bei der umstrittenen Strategiekonferenz der Linken Anfang des Monats in Kassel hätten führende Parteimitglieder etwa eine radikale Abkehr vom demokratischen System gefordert, kritisierte Grosse-Brömer am Dienstag in Berlin. Spätestens jetzt müssten SPD und Grüne sagen: „Es geht nicht mit dieser linken Partei. Koalitionen für die nächste Bundestagswahl muss man logischerweise ausschließen.“