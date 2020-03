Konflikt in Idlib : Erdogan fordert in Brüssel mehr Nato-Unterstützung

Erdogan fordert in Brüssel mehr Nato-Unterstützung

Konflikt in Idlib

Brüssel Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angesichts der Eskalation im Bürgerkriegsland Syrien mehr Hilfe von der Nato gefordert. Europa habe „nicht den Luxus“, die Situation im Bürgerkriegsland zu ignorieren.

Man erwarte „klare Unterstützung“ von den Verbündeten, sagte Erdogan am Montag nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Die Grenze der Türkei zu Syrien sei gleichzeitig die südöstliche Grenze der Nato zu der Konfliktregion.

Die Türkei unterstützt im syrischen Bürgerkrieg Rebellen. In den vergangenen Wochen war der Konflikt in Idlib eskaliert. Mindestens 34 türkische Soldaten starben Ende Februar bei einem Luftangriff, für den Ankara die syrische Regierung verantwortlich macht. Vergangene Woche hatte Erdogan mit Kremlchef Wladimir Putin, der die syrische Regierung unterstützt, eine Waffenruhe in Idlib ausgehandelt. Diese ist jedoch brüchig.