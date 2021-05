Ratingen : Bäume statt Betonwüste: Der Rathausvorplatz wird grün

Noch in diesem Monat sollen weitere mobile Pflanzkübel vor dem Rathaus aufgestellt werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Nach Kritik von Bürgern sollen mobile Pflanzkübel für Grün vor dem Rathaus sorgen. Für Feste oder Versammlungen werden sie kurzfristig versetzt. Noch im Mai kann es losgehen.

Die ersten Büros in Ratingens neuem Rathaus waren kaum bezogen, da äußerten bereits einige Bürger Kritik. Als Veranstaltungsplatz sei der weiträumige Rathausvorplatz ja gut geeignet, aber die „Betonwüste“ passe so gar nicht zu den Bemühungen der Politik, privaten Hausbesitzern bei der Vorgartengestaltung einen Riegel vorzuschieben.

Die CDU-Fraktion schloss sich im September 2019 mit einem Antrag an und forderte von der Verwaltung ein Konzept. „Wir meinen, dass der Rathausvorplatz mit Bäumen, Pflanzen und Blumen so attraktiv gestaltet werden sollte, dass sich die Bürger hier auch gerne aufhalten“, so der ehemalige CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus damals.