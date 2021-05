Ampel-Koalition korrigiert sich : Kinderschutzbund bekommt doch finanzielle Unterstützung

Krefeld Die neue rot-grün-gelbe Haushalts-Allianz korrigiert ihren Beschluss und fördert den Träger für 240 Kindertagespflegeplätze mit Zuschüssen.

Am Dienstag erklärte Rot-Grün-Gelb umgehend, dass es sich dabei um ein Missverständnis gehandelt habe. Der Allianz hätten fehlerhafte Informationen vorgelegen, betonten Benedikt Winzen (SPD), Torsten Hansen (Die Grünen) und Joachim C. Heitmann (FDP) gestern. Sie stellten deshalb für die morgige Sitzung des Stadtparlaments den Antrag, der Rat möge die vorliegende Haushaltssatzung sowie den Veränderungsnachweis mit folgender Änderung beschließen: Die vom Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften im April 2021 beschlossene Empfehlung zur Rücknahme des Jugendhilfeausschussbeschlusses bezüglich einer Kooperationsvereinbarung mit dem Kinderschutzbund (drei zusätzliche Stellen und erhöhte Auszahlungen für Qualifizierungskurse ab dem Jahr 2022) wird zurück- und stattdessen in die Haushaltssatzung aufgenommen. In der städtischen Ergebnis- und Finanzplanung seien folgerichtig 235.000 Euro für 2022 und weitere 240.000 Euro für 2023 sowie 245.000 Euro für 2024 für diesen Zweck einzustellen.