Kommentar: Fair verteilen, Priorisierung aufheben : Große Chance Betriebs-Impfen nutzen

Düsseldorf Weniger Wochen vor dem Impfstart wissen Firmen weder, woher sie Impfstoff bekommen, noch ob sie die Priorisierung einhalten müssen. Wenn die Industrie so Autos bauen würde wie Deutschland das Impfen organisiert, hätte sie nur Trabis im Angebot.

Den Impfstart hat Deutschland vergeigt. Doch mit Einbeziehung der Hausärzte seit Ostern und der Betriebsärzte ab Juni können wir durchstarten und zu Industrienationen aufschließen, die das Ziel Herdenimmunität schon vor Augen haben. Deutschland ist davon mit einer Quote der vollständigen Impfungen von acht Prozent noch weit entfernt. Die Impfung in Betrieben ist nun eine Riesen-Chance: Allein in der Industrie stehen 10.000 Betriebsärzte bereit, viele Konzerne haben Impfstraßen errichtet und übernehmen Kosten, weil es ihnen und der Gesellschaft hilft.