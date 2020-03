ARD-Magazin „report München“ : Gewalt gegen Bürgermeister nimmt immer weiter zu

München Haben die Übergriffe auf Bürgermeister in Deutschland zugenommen? Dieser Frage ist das Magazin „report München“ nachgegangen. Das Ergebnis: Zwei Drittel aller Stadtoberhäupter wurden schon einmal attackiert. Verbal oder persönlich.

Fast zwei Drittel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland sind laut einem Bericht des ARD-Magazins „report München“ schon einmal beleidigt, beschimpft, bedroht oder körperlich angegangen worden. Das geht aus einer Umfrage der Zeitschrift „Kommunal“ im Auftrag von „report München“ hervor. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR) beteiligten sich an der repräsentativen Umfrag rund 2.500 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister - dies sei rund ein Fünftel aller Rathaus-Chefs in Deutschland.