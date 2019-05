Debatte um „Meinungsmache“ : Das sagt Kramp-Karrenbauer zu den Zensur-Vorwürfen

Berlin Die Opposition wirft der CDU-Vorsitzenden nach umstrittenen Aussagen zur „Meinungsmache“ im Internet vor, sie habe Zensur ins Spiel gebracht. Nun reagiert Kramp-Karrenbauer deutlich.

„Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt werden wir alle in der CDU immer verteidigen“, erklärte Kramp-Karrenbauer am Dienstag in Berlin. Sie fügte hinzu: „Gerade in kontroversen Zeiten, etwa im Wahlkampf, tragen wir alle dafür eine Verantwortung, wie wir miteinander diskutieren und wie sich politische Meinung bildet.“