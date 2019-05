Studie aus dem Ministerium : Umweltbewusstsein nimmt zu - Mehrheit sieht Defizite bei Energiewende

Windenergieanlagen stehen in einem gelb blühenden Rapsfeld im Landkreis Märkisch-Oderland. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Das Bewusstsein der Menschen in Deutschland für Umweltpolitik ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor. Darin heißt es auch: Den Deutschen geht die Energiewende zu langsam.

Während 2016 noch 53 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland Umwelt- und Klimaschutz als sehr wichtiges Problem bezeichneten, waren es zwei Jahre später 64 Prozent. Das geht aus der aktuellen Umweltbewusstseinsstudie hervor, die am Dienstag vom Bundesumweltministerium veröffentlicht wurde.

„Die Dringlichkeit des Umwelt- und Klimaschutzes ist in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger angekommen“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) bei der Präsentation der Studie in Berlin.

Vier von fünf Menschen in Deutschland finden, dass die Energiewende für einen besseren Klimaschutz zu schleppend vorankommt. Davon stimmen 43 Prozent der Aussage „voll und ganz“ sowie 38 Prozent „eher“ zu. Als wichtige Maßnahmen für die Energiewende bezeichneten 92 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland den Ausbau erneuerbarer Energiequellen wie Windkraft und Sonne. Die Befragung wurde den Angaben zufolge in der zweiten Jahreshälfte 2018 durchgeführt.