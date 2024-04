Podiumsdiskussion in Rheinberg Gut eingestimmt auf die Europawahl

Info

Wahl Die nächste Europawahl findet vom 6. bis zum 9. Juni statt, in Deutschland wird am 9. Juni gewählt. Es werden insgesamt 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments gewählt, 15 mehr als bei der letzten Wahl. In der Regel wird die Zahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments vor jeder Wahl festgelegt. Die Gesamtzahl darf 750 plus den Präsidenten nicht überschreiten.