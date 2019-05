Wahlschlappe in Europa und Bremen : Ratlose SPD im freien Fall

Berlin Nach dem Wahlfiasko will Parteichefin Andrea Nahles gründlich analysieren – wieder einmal. Sie steht allerdings mit dem Rücken zur Wand.

Sie spricht von einer Zäsur, kündigt eine Vorstandsklausur an, bei der man am kommenden Montag drei Dinge besprechen wolle: Erste interne Analysen hätten ergeben, „dass wir eine nicht genügende Strategiefähigkeit haben“, moniert Nahles und fragt: „Wie können wir die wiedererlangen?“ Die engere Parteiführung werde hierzu Vorschläge erarbeiten und diese bei der Klausur vorlegen. Zweitens brauche es mehr thematische Klarheit, Nahles bringt angesichts des enormen Wahlerfolgs der Grünen das Beispiel Klimapolitik. „Das werden wir auch zügig angehen, das ist aber nicht das einzige Thema.“ Und drittens müsse man das eigene Profil in der Bundesregierung schärfen. Es müsse besprochen werden, welche Anforderungen die Partei für die anstehende Halbzeitbilanz der großen Koalition habe, so Nahles.

Und um Personen soll es nicht gehen? Um Nahles selbst? Die Kritik an ihr nimmt zu, unter Druck steht sie schon lange. Am Nachmittag gibt sie sich kämpferisch, schließt einen Rücktritt aus. „Die Verantwortung, die ich habe, spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen“, sagt sie da. Doch am Abend platzt dann eine Bombe: In der ZDF-Sendung „Was nun“ schlägt sie als Fraktionschefin vor, die Vorstandswahl auf den kommenden Dienstag vorzuziehen. Putschgerüchte hatten die Runde gemacht, Ex-SPD-Chef Martin Schulz soll ihr gegenüber Interesse bekundet haben. Auch andere Namen werden gehandelt, etwa NRW-Landesgruppenchef Achim Post oder der Umweltexperte Matthias Miersch. „Dann würde ich sagen, dann schaffen wir Klarheit“, so Nahles im ZDF. „Ich schlage deswegen den Fraktionsgremien vor, dass wir die Fraktionsvorsitzwahl, die eigentlich für Ende September geplant war, jetzt vorziehen.“ Dann sollten all diejenigen, die glauben, dass sie einen anderen Weg gehen wollen, sich aber auch hinstellen und sagen ich kandidiere, so Nahles. Damit wolle sie Personaldebatten in den kommenden Monaten vermeiden. Wie die Fraktionsgremien entscheiden werden, blieb am Abend jedoch noch offen.