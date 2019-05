Interview mit Tobias Hans : „Wir haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt“

Berlin Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans sieht die Volksparteien im „Prozess der Kernschmelze“ und sagt, die CDU habe beim Thema Klimaschutz zu sehr herumlaviert.

Hans Wir stecken als Volkspartei in einer handfesten Krise. Der Prozess der Kernschmelze, in den die Volksparteien europaweit geraten sind, hat Deutschland erfasst. Auch die CDU ist davon betroffen. Deswegen brauchen wir einen konsequenten Erneuerungsprozess.

Hans Wir treffen uns am kommenden Wochenende zu einer Klausurtagung, um offen zu beraten. Wir werden uns der Tatsache stellen müssen, dass wir der einen oder anderen Herausforderung in diesem Europawahlkampf schlicht nicht gewachsen waren.

Hans Wir haben in zwei Richtungen verloren. An die Grünen, weil wir die Zeichen der Zeit nicht erkannt und ungeschickt agiert haben. Das fing an mit dem Upload-Filter, als wir in der Netzpolitik an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen vorbeigearbeitet haben. Im Osten der Republik haben wir auch nach rechts verloren. Es ist uns nicht gelungen, mit unseren traditionellen Themen innere Sicherheit und Schutz der Außengrenzen durchzudringen.