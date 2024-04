CDU-Grundsatzprogramm Welcher Islam gehört zu Deutschland?

Allerdings sollte die sensible Debatte auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es natürlich auch in Deutschland Konflikte zwischen „dem Islam“ und „der freiheitlichen Gesellschaft“ gibt. Sie werden jeden Tag ausgetragen an Schulen, in Ämtern, bei Polizei- und Rettungseinsätzen, in Familien. Es gibt Menschen, die Einstellungen vertreten, die mit dem deutschen Grundgesetz unvereinbar sind und sich dazu auf den Islam berufen. Es ist kein „Fischen am rechten Rand“, das zu benennen. Gerade nach dem Angriff auf Israel durch die Hamas ist das Konfliktpotenzial auch auf deutschen Straßen deutlich geworden. Da könnten Stellungnahmen von Islamverbänden, die auf Feinheiten bei der CDU pochen, sehr viel deutlicher ausfallen. Damit in Zukunft klarer ist, wer „wir“ ist und wer „die“.