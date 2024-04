„Erschreckende Veränderungen“ in Mönchengladbach Rekord-Kriminalitätsrate – CDU fordert Sicherheitsdebatte

„Vor über einer Woche forderten wir bereits die Verwaltung, namentlich auch den Verwaltungschef auf, dieses in den Medien bereits breit diskutierte Thema auf die Tagesordnung der wichtigsten Ausschüsse zu setzen“, so Heinen. Die Veränderungen in der Stadt seien erschreckend und dürften nicht verschwiegen werden. Der CDU-Sprecher: „Raubüberfälle und gefährliche Körperverletzungen auf Straßen, Wegen und Plätzen sind seit 2021 um 90 Prozent gestiegen, Sexualdelikte seit 2019 um 63 Prozent sowie Körperverletzungen an Schulen seit 2021 um 54 Prozent, um nur einige wenige Beispiele zu nennen.“ Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt hätten ein Recht darauf zu erfahren, wie die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister zu dieser Situation stehen, und welche Maßnahmen geplant sind.“