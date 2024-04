Kommunalpolitik in Meerbusch Generationenwechsel: Ilona Appel leitet CDU-Arbeitskreis Lank

Der Arbeitskreis Lank der CDU ist zuständig für das Stadtgebiet des ehemaligen Amt Lank (Lank-Latum, Strümp, Ossum-Bösinghoven, Nierst, Langst-Kierst und Ilverich). Ilona Appel wird mit der neuen Aufgabe zugleich Mitglied des Vorstandes der CDU Meerbusch. Die Niersterin war vor fünf Jahren in die CDU eingetreten und seitdem Fraktionsmitglied. Durch mehrere ehrenamtliche Tätigkeiten ist sie sehr gut im Meerbuscher Norden vernetzt. Sie möchte auch die jüngeren Bürger ansprechen und einladen, sich zu beteiligen. „Kommunalpolitik ist sehr interessant, da wir Bürger oft unmittelbar betroffen sind“, sagt Appel. Bereits in der Vergangenheit hatte sich die Niersterin stark in den sozialen Medien engagiert, um im Dialog Bürger zu informieren und für ehrenamtliche Anliegen zu werben. Darauf werde sie auch künftig ein großes Augenmerk legen, kündigte sie an. Die aktuellen Themen zeigten, dass „wir als CDU im permanenten Dialog mit den Bürgern sein und bleiben müssen“. Zuletzt hatte eine geplante Gestaltungssatzung in den Rheingemeinden auch in der CDU für Unstimmigkeiten gesorgt. Foto: Ilona Appel