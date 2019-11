Einladung für den 6. Dezember : Merkel will erstmals Auschwitz besuchen

Merkel will erstmals Auschwitz besuchen

Die Bundeskanzlerin will erstmals das frühere Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau besuchen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel will einem Medienbericht zufolge erstmals das ehemalige NS-Vernichtungslager Auschwitz besuchen. Sie ist nach Helmut Schmidt und Helmut Kohl erst die dritte deutsche Regierungschefin, die das frühere KZ besucht.

Merkel habe eine Einladung der Stiftung Auschwitz-Birkenau akzeptiert und nehme am 6. Dezember an einem Festakt zum zehnten Jahrestag ihres Bestehens teil, berichtete die "Süddeutschen Zeitung". Der Zeitung zufolge will Merkel während ihres Aufenthalts sowohl das ehemalige Stammlager Auschwitz als auch das Lager Birkenau besichtigen.