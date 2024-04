80. Geburtstag Altkanzler und Gas-Lobbyist – der unbequeme Gerhard Schröder

Unter Schröder, bis 2004 auch SPD-Chef, wird Deutschland innen- und außenpolitisch deutliche Veränderungen durchleben. Ähnlich wie jetzt bei Kanzler Olaf Scholz ist Schröders erste Legislaturperiode von Kriegen geprägt. Nur fünf Monate nach seiner Vereidigung schickt er erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg deutsche Soldaten in einen Kampfeinsatz. Tornados der Bundeswehr beteiligen sich im Kosovo-Krieg an den Luftangriffen auf Belgrad. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 auf die USA zögert Schröder nicht, einer deutschen Beteiligung am Militäreinsatz in Afghanistan zuzustimmen. Seine „uneingeschränkte Solidarität“ mit den USA hatte erst bei der Irak-Invasion ein Ende. Schröder sagt Nein zu diesem Krieg, wird 2002 wiedergewählt. Diese Entscheidung stößt in der SPD auf große Zustimmung, die Sozialreformen der Agenda 2010 entfremden Schröder dagegen von Teilen der Sozialdemokratie. 2005 endet seine Kanzlerschaft vorzeitig. In der legendären TV-„Elefantenrunde“ beansprucht ein hörbar angetrunkener Schröder nach vorgezogenen Wahlen trotzig die Regierungsbildung für sich. Doch schließlich wird Merkel am 22. November 2005 zur Kanzlerin gewählt.