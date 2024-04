Podiumsdiskussion zur Europawahl Gymnasium wird zur Wahl-Arena

Eine Politikerrunde zu moderieren ist eine große Herausforderung: Niemand soll zu viel und niemand zu wenig Redezeit bekommen. Zugleich soll sich eine lebhafte Diskussion entwickeln, die darf aber nicht ausufern. In dieser Hinsicht haben sich die Moderatorenteams aus dem Sowi-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 11 am Städtischen Gymnasium Haan am Dienstag Bestnoten verdient – gelang es ihnen doch, eine ganze Reihe europapolitischer Themen zu behandeln und ihren Gästen durchaus pointierte Aussagen zu entlocken. Die Podiumsdiskussion in der Aula lieferte den erstmals wahlberechtigten Schülern der Jahrgangsstufen 10 bis 12 damit auch eine Entscheidungshilfe bei der im Juni anstehenden Europawahl.