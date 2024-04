Memoiren erscheinen posthum Wolfgang Schäuble, Abschied mit Attacke

Verbitterung über die ganz großen Aufgaben, die ihm verwehrt blieben, liest man nicht. Kein Bundeskanzler, kein Bundespräsident, nicht einmal Regierender Bürgermeister von Berlin wurde er, weil andere es zu verhindern wussten. Dafür Architekt der Einheit, Steuermann in der Euro-Schuldenkrise, Bundestagspräsident und Fraktionschef. 51 Jahre lang saß er ununterbrochen im Bundestag, 14 Mal holte er das Direktmandat, und das, nachdem er 1972 als Verlegenheitskandidat in seinem Wahlkreis angetreten war. So seine Erzählung. Auf eine außergewöhnlich erfüllende Arbeit blicke er zurück, heißt es im Buch. Seinen größten Triumph hinterlässt er freilich mit dem Vertrag der deutschen Einheit, den er mit seinem ostdeutschen Pendant, CDU-Politiker Günter Krause, in nur sieben Wochen ausgehandelt hat. „In der Politik bin ich sehr mit mir im Reinen – und bei meiner Frau, die sich das Leben mit mir sicher anders vorgestellt hat, entschuldige ich mich so oft, dass es wahrscheinlich nichts mehr nützt.“