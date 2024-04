NRW-Umweltminister besucht Hamminkeln „Dingdener Heide ist eine Perle für den Naturschutz“

Am Samstag soll es auch am Niederrhein den ganzen Tag über trocken bleiben und über 20 Grad warm werden. Klar, dass es dann viele hinaus in die Natur treiben wird. Wer noch auf der Suche nach einem passenden Ausflugsziel ist, dem seien an dieser Stelle die beiden Rundwanderwege im Naturschutzgebiet Dingdener Heide (www.dingdener-heide.de) empfohlen, das genau genommen Dingdener/Büngerner Heide heißt. Das gut 1600 Hektar große Areal (320 Hektar davon sind als Naturschutzgebiet ausgewiesen) ist bekanntlich ein Stück Kulturlandschaft, das auch als Refugium für seltene (und auch vom Aussterben bedrohte) Tier- und Pflanzenarten dient.