Bundesbehörde in Neuss Bundestagsabgeordneter Daniel Rinkert besucht Zollamt

Das Zollamt in Neuss kümmert sich mit seinen elf Beschäftigten vorwiegend um Themen der Einfuhrabfertigung, Postabfertigung und Ausfuhrabfertigung sowie der Kfz-Steuer. Eingebettet ist das Zollamt Neuss im Hauptzollamt Krefeld, welches sich um die Städte Mönchengladbach und Krefeld sowie den Kreis Viersen, den Rhein-Kreis Neuss und Teile des Kreises Wesel kümmert. Neben den aktuellen Themen wie den Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland, erlangte Daniel Rinkert Einblicke in die konkrete Arbeit des Binnenzollamtes in Neuss. Dabei wurden ihm die modernen Abfertigungssysteme vorgeführt und die Aufgaben der Behörde dargestellt.