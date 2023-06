Affäre um Geheimdokumente Früherer US-Präsident Trump nach eigenen Angaben angeklagt

Anwälte Trumps, enge Vertraute des Ex-Präsidenten sowie Vertreter der Trump Organization sind im Laufe des vergangenen Jahres im Rahmen der Untersuchung von Sonderermittlers Smith vor einer Grand Jury in Washington erschienen. Zuletzt wurde auch eine separate Grand Jury in Miami aktiv, was darauf hindeutet, dass sich das Strafverfahren in Florida abspielen dürfte.