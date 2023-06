Tauziehen um Auslieferung an USA Erneute Rückschläge für Julian Assange

Neben dem juristischen Verfahren in London hoffen Assanges Familie und seine Unterstützer inzwischen zunehmend auf diplomatische Bemühungen. Die australische Regierung setzt sich inzwischen für eine Freilassung und ein Ende der Strafverfolgung ein. Regierungschef Anthony Albanese zeigte sich in einem Interview frustriert über den Fall. „Genug ist genug“, sagte er dem australischen Sender ABC vor wenigen Wochen. „Ich denke, dass der Fall Assange im Hinblick darauf betrachtet werden muss, was passiert ist, was die Anschuldigungen sind und ob die tatsächlich verbüßte Zeit über dem liegt, was angemessen wäre, wenn diese bewiesen würden“, so Albanese.