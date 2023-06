„Ziele nicht erreicht“ Putin meldet Beginn von ukrainischer Gegenoffensive

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, an den nun zurückgeschlagenen ukrainischen Angriffen seien bis zu zwei Bataillone mit Unterstützung ukrainischer Panzer beteiligt gewesen. Als Orte des Kampfgeschehens nannte Moskau die Ortschaften Lewadnoje, Novodanyliwka und Malaja Tokmachka in der Region Saporischschja sowie Nowosilka in der Region Donezk. Russische Kräfte hätten unterdessen mit „Präzionswaffen“ ukrainische Lager mit Munition, Waffen und ausländischen Rüstungsgütern unter Beschuss genommen und „alle festgelegten Ziele getroffen“, erklärte Moskau weiter.