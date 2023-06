Streit um Spielplatz Spaltung zwischen orthodoxen und säkularen Juden in Israel wächst

In einem Indoorspielplatz in Harisch in Israel werfen sich die Kinder in ein Bällebad und turnen auf dem Klettergerüst. Einige futtern Popcorn, Musik, Lachen und Geschrei hallen durch den Kellerraum. Am 20. Mai, einem Samstag, wurde der Spaß auf dem Spielplatz aber jäh unterbrochen, als mindestens ein Dutzend Ultraorthodoxe auftauchten und den Eingang blockierten. Der Betrieb des Spielplatzes entheilige den jüdischen Schabbat, an dem nach jüdischem Glauben keine Arbeit verrichtet werden soll, sagten sie. Einige aufgebrachte Eltern gerieten in eine Rauferei mit den Ultraorthodoxen. Und Harisch war schlagartig zu einem Symbol für das geworden, was sich zunehmend in Israel abspielt: ein Kampf zwischen säkularen und orthodoxen Juden.