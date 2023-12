Israel nennt Details zum Einsatz Versehentlich getötete Geiseln schwenkten weiße Fahne

Die drei jungen Männer in den 20ern wurden am Freitag im Stadtteil Schidschaijah in Gaza getötet, wo sich die israelischen Soldaten in den vergangenen Tagen heftige Kämpfe mit Hamas-Extremisten lieferten. Sie gehörten zu den mehr als 240 Menschen, die beim Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober als Geiseln genommen wurden. Bei dem Angriff wurden rund 1200 Menschen getötet.