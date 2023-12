Fragen und Antworten zum Gaza-Krieg Kann Israel die Hamas eliminieren?

Der seit zehn Wochen andauernde Gaza-Krieg hat großes Leid über die Bevölkerung des palästinensischen Küstengebiets gebracht. Rund 19 000 Menschen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde, die der islamistischen Hamas nahesteht, getötet. Ganze Viertel liegen in Schutt und Asche. Nach dem schlimmsten Massaker in Israels Geschichte, bei dem Terroristen der Hamas und anderer Gruppen mordend durch israelische Grenzorte zogen, greift Israel Stellungen im Gazastreifen an. Wird das Land die militärische und politische Führung der Islamistenorganisation zerstören?