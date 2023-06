US-Wahlen 2024 Pence macht Bewerbung für das Präsidentenamt offiziell

Pence gilt als sozial konservativer und zutiefst religiöser Kandidat, der sich gegen den Populismus in der Republikanischen Partei gestellt hat, der unter Trump dort anzutreffen war. Er dürfte es bei den Bemühungen um die Präsidentschaftsnominierung nicht leicht haben. Kritiker Trumps werfen Pence vor, er trage eine Mitschuld an Taten Trumps, der fälschlicherweise behauptet hat, er sei durch Betrug um den Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2020 gebracht worden. Trump-Anhänger hingegen sehen Pence als Verräter, der dazu in der Lage gewesen sei, das Wahlergebnis zu kippen. Einer Umfrage des Senders CNN vom Mai zufolge gaben 45 Prozent von Republikanern und zu den Republikanern tendierenden unabhängigen Wählern an, sie würden Pence unter keinen Umständen unterstützen. Bei Trump gaben das nur 16 Prozent an.