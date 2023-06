Verteidigungsminister Boris Pistorius Handelsreisender in Sachen Weltsicherheit

Pistorius spricht ein leichtgängiges Englisch, gibt Interviews mühelos in der Weltsprache und wenn ihm vor Offizieren und Polizisten eines Lehrgangs in Jakarta mal eine Vokabel nicht einfällt, fragt er einfach die deutschen Zuhörer im Publikum: „Anerkannt?“ „Accepted“, kommt es zurück. Gespräch kann weiter gehen. Nächste Frage, bitte! Er verlässt sich in Zweifel gerne auf sein Gespür, auf sein Bauchgefühl. Spielt der Gegenüber ehrlich? In Litauen stapft er beim Besuch des deutschen Nato-Kontingents in Tarnfleckjacke bei eisigen Temperaturen durch den tiefen Schnee, in Hammelburg macht er beim Besuch der Infanterieschule des Heeres bei einer Übung einer Spezialeinheit mit und sprengt in Montur eine Tür, in Mahlwinkel in Sachsen-Anhalt will er gerade ein kurzes Pressestatement geben, da klingelt sein Handy. Melodie: Star Trek. Der Minister drückt den Anruf weg und sagt: „Spannend, oder? Das ist mein Bekenntnis zu Star Trek.“ Die Zuhörer haben Spaß. Die Soldatinnen und Soldaten spüren: Da kommt einer, der wissen will, was die Truppe macht. Pistorius weiß aber auch, dass die richtig schweren Tage in diesem Amt noch kommen werden. Irgendwann wird das erste große Rüstungsprojekt seiner Amtszeit eben nicht klappen. Dann geht das Gezeter los. Aber jetzt war er erst einmal draußen in der Welt. Und da draußen ist es kompliziert geworden. Und gefährlich.