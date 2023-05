Diplomat Ron Prosor in Neuss Israels Botschafter lobt und mahnt in Neuss

Beim Israeltag Mitte Mai auf dem Markt wurde gefeiert, jetzt wurde im Zeughaus auch diskutiert: Im 75. Jahr nach der Staatsgründung Israels hatte der Neusser Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (CDU) den israelischen Botschafter Ron Prosor zum Stadtgespräch der Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen. Das Thema des Abends im Zeughaus: „Die deutsch-israelische Freundschaft – eine besondere Beziehung“. Und das ist sie in der Tat: Wer hätte sich nach der Shoah, nach den Menschheitsverbrechen und der millionenfachen Ermordung von Juden in der Zeit des Nationalsozialismus vorstellen können, dass einmal ein Kampfflugzeug der Bundeswehr mit deutscher und israelischer Flagge an den Tragflächen zum Unabhängigkeitstag über Tel Aviv fliegt.