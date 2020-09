Parallelen zu 2016 : Behörde erwischt Russen bei der Einmischung in die US-Wahl

Washington Vertrauen untergraben, Computer hacken, Lügen verbreiten: Die US-Behörden werfen mehreren Russen Einmischung in die Wahl vor. Pikanterweise hatte US-Präsident Trump dazugehörige gefälschte Tonaufnahmen beworben.

Die US-Regierung hat einem russischen Staatsbürger eine Einmischung in den amerikanischen Wahlprozess vorgeworfen. Ihm werde zur Last gelegt, für die betrügerische Eröffnung von Bankkonten Identitäten von US-Bürgern gestohlen haben, gab das Finanzministerium in Washington am Donnerstag bekannt. Er soll zudem Botschaften befördert haben, die das Vertrauen in das politische System der USA untergraben sollten.